W pierwszym tygodniu 2024 roku węgierskie służby graniczne wykryły jedno nielegalne przekroczenie granicy z Serbią . Ubiegły tydzień to już prawie 250 przypadków . Tylko w weekend 17 i 18 sierpnia węgierska policja interweniowała na granicy 72 razy. Zatrzymano 141 osób.

Serbia zaczęła współpracować ws. kontroli granic, ze względu na wymagania Unii Europejskiej . Belgrad stara się o dołączenie do Wspólnoty, dlatego Serbowie zareagowali na żądania poszczególnych państw członkowskich ws. migracji.

Serbia wycofuje służby. Wraca problem Węgier

Węgierski analitycy zwracają uwagę, że kilka tygodni temu doszło do zmiany i funkcjonariusze z Serbii opuścili pas przygraniczny. Od tego momentu Węgrzy zmagają się z coraz większą presją migracyjną .

Świadczy o tym m.in. to, że zamiast przez Węgry imigranci udają się w kierunku Unii przez Bośnię i Hercegowinę, a dalej do Chorwacji i Słowenii, skąd kontynuują podróż do Włoch lub Austrii. Jednocześnie analitycy ostrzegają, że granica serbsko-węgierska ponownie może znaleźć się w centrum zainteresowania przemytników organizujących przerzuty nielegalnych imigrantów.