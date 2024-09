Minister Szłapka pisze do Brukseli. Chodzi o specjalny fundusz

Związana z cyklonem Boris powódź wciąż pustoszy południowo-zachodnią Polskę. Minister ds. europejskich Adam Szłapka skierował do unijnych komisarzy list, w którym zapowiedział chęć skorzystania z unijnego Funduszu Solidarności. Wniosek ma zostać złożony po oszacowaniu strat, na co władze mają do 12 tygodni od pojawienia się pierwszej szkody.