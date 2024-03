Szczere wyznanie papieża na temat Polski. "Mam marzenie..."

Papież Franciszek o ochronie życia: Mam marzenie

- Co roku 24 marca obchodzicie w Polsce Narodowy Dzień Życia. Myśląc o waszej ojczyźnie, chciałbym odnieść do niej moje marzenie, jakie kilka lat temu wyraziłem, pisząc o Europie. Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu - podkreślił papież Franciszek. - Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych - dodał.