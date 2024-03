Papież Franciszek na razie nie myśli o odejściu, ale gdyby musiał podjąć taką decyzję, to już na początku pontyfikatu podpisał stosowny dokument - ujawnił Ojciec Święty w autobiografii, której fragmenty ukazały się we włoskiej prasie. Franciszek ujawnił też, czym by się zajął, gdyby abdykował. Wyjawił ponadto, że w razie rezygnacji nie chce, by nazywano go "papieżem emerytem".