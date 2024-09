Strzelanina w szkole w USA. Kilkadziesiąt osób rannych, są ofiary śmiertelne

Informacja o strzelaninie w szkole w Georgii w Stanach Zjednoczonych pojawiła się w środę w amerykańskich mediach. Do zdarzenia doszło w szkole średniej Apalachee w Winder. Służby pojawiły się na miejscu przed godz. 11 czasu lokalnego.

USA. Strzelanina w szkole. Są ofiary i ranni

Portal stacji CNN zaznaczył, że nagranie z kamery monitoringu znajdującej się na zewnątrz budynku zarejestrowało obecność kilku karetek pogotowia, widziano także co najmniej jeden helikopter ratownictwa medycznego. Źródło w jednym z lokalnych szpitali przekazało, że do placówki przywożone są osoby z ranami postrzałowymi .

Uczniowie dostali pozwolenie na opuszczenie szkoły, a ich rodzice zostali powiadomieni o zdarzeniu i mają odebrać najmłodszych z placówki . Szkoła przekazała, że uczniowie, którzy nie mają jak wrócić do domu, będą mieli zapewniony transport.

Na strzelaninę w szkole zareagował gubernator Georgii Brian P. Kemp. "Wzywam wszystkich mieszkańców Georgii, aby dołączyli do mojej rodziny w modlitwie o bezpieczeństwo osób w naszych klasach, zarówno w hrabstwie Barrow, jak i w całym stanie" - napisał. Biały Dom przekazał, że o tragicznym zdarzeniu powiadomiony został również prezydent Joe Biden .

Głos w sprawie zabrał prokurator generalny USA Merrick Garland. - Jestem zdruzgotany z powodu rodzin, które zostały dotknięte tą straszną tragedią - powiedział dziennikarzom. Źródła podają, że zatrzymany podejrzany ma być w wieku szkolnym, jednak nie wiadomo, czy uczęszczał do liceum, w którym doszło do ataku. W związku ze strzelaniną, w ramach środka bezpieczeństwa, okoliczne szkoły zostały zamknięte. Odgrodzono także odcinek drogi .

Strzelanina w szkole w USA. Usłyszeli strzały, schronili się w klasie

ABC News dotarło do jednego ze świadków strzelaniny. 17-letni Sergio Caldera relacjonował, że kiedy rozległy się strzały, był na lekcji chemii. Gdy nauczyciel prowadzący zajęcia otworzył drzwi, aby sprawdzić co się dzieje, inny z nauczycieli natychmiast przybiegł i poinformował, żeby zabarykadowali klasę , bo na terenie szkoły jest strzelec.

Nastolatek dodał, że kiedy wraz z pozostałymi uczniami i nauczycielem chowali się skuleni w klasie, ktoś kilkakrotnie dobijał się do drzwi i krzyczał, aby je otworzyć. Gdy nerwowe pukanie do drzwi ustało, 17-latek usłyszał kolejne strzały i krzyki na korytarzu. Później jego klasa ewakuowała się na szkolne boisko do piłki nożnej.