Strzelanina w pobliżu dworca kolejowego. Poszkodowani walczą o życie
Cztery osoby zostały ranne, w tym dwie ciężko, w strzelaninie, do której doszło w nocy z wtorku na środę w pobliżu dworca kolejowego w Brukseli. To kolejny incydent z użyciem broni palnej w tym regionie. Lokalne władze domagają się zwiększenia obecności policji, podkreślając narastający problem z bezpieczeństwem.
W skrócie
- Strzelanina miała miejsce tuż przed północą w pobliżu dworca Brussels-Midi.
- Cztery osoby zostały ranne, w tym dwie są w stanie krytycznym, a policja zatrzymała cztery osoby.
- Władze apelują o zwiększenie patroli policyjnych w związku z narastającą falą przemocy.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do zdarzenia doszło we wtorek krótko przed północą w pobliżu dworca kolejowego Brussels-Midi, największego dworca w Brukseli.
Jak podaje agencja Belga, na miejsce strzelaniny natychmiast skierowano kilka patroli policyjnych.
Bruksela. Strzelanina w okolicach dworca. Cztery osoby ranne
Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, wyznaczając trzy strefy bezpieczeństwa, by umożliwić przeprowadzenie akcji ratunkowej i rozpoczęcie śledztwa.
- Nasi funkcjonariusze zareagowali na incydent z użyciem broni palnej na Boulevard du Midi. Na miejsce wysłano wiele patroli - przekazała rzeczniczka policji Ilse Van de Keere.
Rzecznik brukselskiej straży pożarnej Walter Derieuw poinformował, że do pomocy ofiarom wysłano dwa zespoły ratownictwa medycznego i trzy karetki pogotowia.
W wyniku ataku ranne zostały cztery osoby, w tym dwie są w stanie krytycznym. W ramach prowadzonego śledztwa policja zatrzymała już cztery osoby.
Seria strzelanin w Brukseli. Lokalne władze apelują o zwiększenie patroli
Jean Spinette, burmistrz pobliskiej gminy Saint-Gilles, zaapelował do władz o zwiększenie obecności policji w Brukseli i okolicach w związku z narastającą falą przemocy z użyciem broni palnej.
Wtorkowa strzelanina nie była odosobnionym przypadkiem. Zaledwie tydzień wcześniej, w środę wieczorem, na Place Bethléem doszło do innego niebezpiecznego incydentu - kule trafiły w budynek szkoły Les Quatre Saisons.
Jedna z kul utkwiła w ramie okna sekretariatu, druga zatrzymała się w podwójnej szybie sali lekcyjnej. Nikt nie został wówczas ranny, jednak wydarzenie wywołało ogromne poruszenie w lokalnej społeczności.
Źródło: "The Brussels Times", Belga