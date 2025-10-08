W skrócie Strzelanina miała miejsce tuż przed północą w pobliżu dworca Brussels-Midi.

Cztery osoby zostały ranne, w tym dwie są w stanie krytycznym, a policja zatrzymała cztery osoby.

Władze apelują o zwiększenie patroli policyjnych w związku z narastającą falą przemocy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło we wtorek krótko przed północą w pobliżu dworca kolejowego Brussels-Midi, największego dworca w Brukseli.

Jak podaje agencja Belga, na miejsce strzelaniny natychmiast skierowano kilka patroli policyjnych.

Bruksela. Strzelanina w okolicach dworca. Cztery osoby ranne

Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, wyznaczając trzy strefy bezpieczeństwa, by umożliwić przeprowadzenie akcji ratunkowej i rozpoczęcie śledztwa.

- Nasi funkcjonariusze zareagowali na incydent z użyciem broni palnej na Boulevard du Midi. Na miejsce wysłano wiele patroli - przekazała rzeczniczka policji Ilse Van de Keere.

Rzecznik brukselskiej straży pożarnej Walter Derieuw poinformował, że do pomocy ofiarom wysłano dwa zespoły ratownictwa medycznego i trzy karetki pogotowia.

W wyniku ataku ranne zostały cztery osoby, w tym dwie są w stanie krytycznym. W ramach prowadzonego śledztwa policja zatrzymała już cztery osoby.

Seria strzelanin w Brukseli. Lokalne władze apelują o zwiększenie patroli

Jean Spinette, burmistrz pobliskiej gminy Saint-Gilles, zaapelował do władz o zwiększenie obecności policji w Brukseli i okolicach w związku z narastającą falą przemocy z użyciem broni palnej.

Wtorkowa strzelanina nie była odosobnionym przypadkiem. Zaledwie tydzień wcześniej, w środę wieczorem, na Place Bethléem doszło do innego niebezpiecznego incydentu - kule trafiły w budynek szkoły Les Quatre Saisons.

Jedna z kul utkwiła w ramie okna sekretariatu, druga zatrzymała się w podwójnej szybie sali lekcyjnej. Nikt nie został wówczas ranny, jednak wydarzenie wywołało ogromne poruszenie w lokalnej społeczności.

Źródło: "The Brussels Times", Belga

"Szantaż nie jest najlepszą metodą". Minister wprost o sytuacji Polski 2050 Polsat News Polsat News