Rząd od dłuższego czasu przygotowywał ustawę, która miała zaostrzyć przepisy w sprawie przyjmowania imigrantów we Francji i ułatwić ich deportacje w razie popełnienia przez nich przestępstwa, ale też zalegalizować pracę części cudzoziemców nieposiadających pozwolenia na pracę w branżach, gdzie brakuje rąk do pracy.

Francja: Przyjęto ustawę zaostrzającą przepisy dotyczące imigrantów

"Aby uzyskać poparcie prawicy, rząd zgodził się złagodzić środki dotyczące pozwoleń na pobyt, jednocześnie opóźniając o kilka lat dostęp migrantów do świadczeń socjalnych , w tym zasiłków na dzieci i dodatków mieszkaniowych" - zaznacza agencja Reutera.

Kontrowersyjna ustawa we francuskim parlamencie. Przeciwny jej minister złożył rezygnację

Agencja AFP podała, że informacje mediów o dymisji ministra potwierdziło źródło ministerialne. Nie wiadomo, czy premier Elisabeth Borne przyjęła rezygnację ministra zdrowia, który uważany jest za przeciwnika przyjętej we wtorek wieczorem przez parlament nowej ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące imigrantów. Rousseau to 47-letni polityk, który szefem resortu zdrowia został 20 lipca 2023 roku, oznacza to, że urząd swój pełnił równo cztery miesiące.