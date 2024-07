Czarne chmury po raz kolejny zawisły nad Sycylią . I to dosłownie. Jak informują włoskie media, " Etna w ostatnich dniach wykazuje intensywną aktywność , wyrzucając gorący popiół i lawę".

Złe informacje czekają też na turystów, którzy chcieliby się dostać bezpośrednio do Katanii lub wrócić stamtąd do swojego kraju. Aktywność wulkanu zmusiła władze lotniska w tym mieście do zawieszenia działalności.