Sojuszniczka Putina grzmi. "Mamy superbroń, odpowiedź nieunikniona"

Rosja wystrzeliła pocisk hipersoniczny "Oresznik". "Najpotężniejszy akt geopolityki"

W ubiegły czwartek przywódca Kremla wygłosił orędzie do narodu, w którym poinformował, że zeszłej nocy Rosja zaatakowała ukraińskie miasto Dniepr przy pomocy nowego pocisku balistycznego o nazwie "Oresznik". Dotychczas prace nad tą bronią były trzymane w tajemnicy .

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin: "Oresznik" to odpowiedź na ATACMS

Rosyjski dyktator przekonywał, że uderzenie to odpowiedź na użycie przez Kijów zachodnich systemów ATACMS na terenie Rosji. Groził, że jeśli jego armia będzie chciała ponownie skorzystać z "Oresznika", to odpowiednio wcześniej poinformuje o tym ukraińskich cywili, by mogli się w porę ukryć w schronach.