Do ataku, podczas którego Federacja Rosyjska wystrzeliła nowy rodzaj broni, doszło 21 listopada. Pocisk spadł w okolicach miasta Dniepr w południowo-wschodniej Ukrainie.

Początkowo media donosiły, że była to międzykontynentalna rakieta balistyczna (ICBM). W kolejnych godzinach okazało się, że do ostrzału Rosjanie wykorzystali nowy eksperymentalny pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik, który ma być zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych.