"Pracownik kolonii karnej przekazał, że ciało Nawalnego znajduje się obecnie w Salechardzie. Został on odebrany przez śledczych z Komitetu Śledczego. Teraz prowadzą z nim 'dochodzenie'" - przekazała rzeczniczka.

Zamieszanie z ciałem Nawalnego. "Nie ma go w kostnicy"

W następnym wpisie rzeczniczka Nawalnego przekazała, że matka opozycjonisty oraz jego prawnik przybyli do kostnicy Salechardowie.

Fala komentarzy po śmierci Nawalnego

Doniesienia z Rosji skomentował szef biura prezydenta Ukrainy. "Putin to zło ostateczne, które boi się jakiejkolwiek konkurencji. Życie Rosjan jest dla niego niczym" - ocenił Andrij Jermak. - Nawalny został zabity przez Putina - mówił podczas konferencji w Monachium Wołodymyr Zełenski .

Aleksiej Nawalny nie żyje. Był krytykiem Kremla

Aleksiej Nawalny od lat był głośnym krytykiem putinowskiej Rosji. Kreml posunął się do próby otrucia polityka, jednak dzięki szybkiej reakcji lekarzy oraz swojego sztabu mężczyzna trafił na leczenie do berlińskiego Charite. Na Zachodzie dochodził do zdrowia, nie zdecydował się jednak na całkowite opuszczenie swojego kraju.