Smog w Mediolanie i nie tylko

IQAir, znany szwajcarski serwis zajmujący się monitorowaniem jakości powietrza na świecie umieścił we wtorek włoski Mediolan na czwartym miejscu listy miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem . W rankingu wyprzedziły go jedynie: chińskie Chengdu , pakistańskie Lahore i indyjska Dhaka .

We wtorek zakazano ruchu samochodów spalinowych na ulicach nie tylko Mediolanu , lecz również ośmiu innych miejscowości w Lombardii. Oprócz tego w regionie zakazano też rozrzucania obornika na polach, ponieważ ta praktyka prowadzi do zwiększenia ilości azotu w powietrzu.

Mediolan się nie zgadza

Guido Lanzani, dyrektor ds. jakości powietrza we włoskiej agencji środowiska ARPA, stwierdził że chociaż w Lombardii doszło do " krytycznego momentu zanieczyszczenia powietrza ", czemu "nie da się zaprzeczyć", to agencja "nie może potwierdzić danych opublikowanych przez IQAir".

Włoski smog

Lombardia to najbogatszy i najlepiej rozwinięty gospodarczo region Włoch . Położony jest między górskimi szczytami, co sprawia że szkodliwym oparom trudno się wydostać i dlatego stosunkowo często pojawia się tu smog.

Jak poinformowało we wtorek włoskie stowarzyszenie medycyny środowiskowej (SIMA), co roku w całych Włoszech dochodzi do około 80 tys. przedwczesnych zgonów, wiązanych z zanieczyszczeniem powietrza. To jedne z najgorszych wyników w Europie.