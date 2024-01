KaDeWe to miejsce, w którym można kupić dosłownie wszystko. Swoje towary chcą tu sprzedawać najbardziej luksusowe marki. W części spożywczej na szóstym piętrze można dostać produkty z całego świata. Tam chodzi się nie tylko by kupić najlepsze warzywa, egzotyczne ryby, czy też kawior najwyższej jakości. Do tego emporium zarówno mieszkańcy Berlina jak i turyści przychodzą, by spędzić choć kilkadziesiąt minut przy kieliszku najlepszego szampana i podawanych na różne sposoby świeżych ostrygach.