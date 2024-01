Pierwsze nowo wybudowane domy jednorodzinne już zrównano z ziemią, kolejne czeka ten sam los - w sumie mowa o 88 obiektach. Jak opisuje brytyjski dziennik "The Mirror", prace mają zakończyć się w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Wielka Brytania: Zburzą niemal setkę nowych domów. Potem je odbudują

Dlaczego dopiero co postawione budynki muszą zostać zburzone? Rzecznik firmy Barratt David Wilson Homes Cambridgeshire przekazał, że niezamieszkane jeszcze nieruchomości nie spełniają "wysokich standardów typowych dla wykonawcy". W przekazie dla mediów podkreślono, że firma działa na podstawie rozbudowanego systemu kontroli jakości. W ten oto sposób wykryto usterki, które - według wykonawcy - nie pozwalają mu na oddanie obiektów do użytkowania. Dlatego też zostaną zburzone i odbudowane.

Z kolei "The Sun" uściśla, że mowa o wadliwych fundamentach - na budynkach zaczęły pojawiać się dziesiątki pojedynczych pęknięć, a ryzyko zawalenia się poszczególnych konstrukcji stało się całkowicie realne. Co ciekawe, decyzja o rozbiórce miała zapaść na kilka dni przed tym, jak do domów planowali wprowadzać się pierwsi lokatorzy.