Służby Kremla w unijnej stolicy. "Proputinowski blok od Karpat po Alpy"

"Wejście Austrii do rosyjskiej sfery wpływów stworzyłoby proputinowski blok od Karpat aż po Wschodnie Alpy , tym samym stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy" - tłumaczy serwis Politico, powołując się na informacje uzyskane od pracowników agencji wywiadowczych.

Media: Kremlowscy szpiedzy infiltrowali austriacki wywiad

Choć rząd sympatyzującej z Rosją FPÖ upadł w wyniku afery z 2019 r. związanej z próbą sprzedaży wpływów politycznych przez ówczesnego szefa ugrupowania kuzynce rosyjskiego oligarchy, dziś Wolnościowa Partia Austrii jest najbliżej wygranej w tegorocznych wyborach w kraju - zarówno do Parlamentu Europejskiego , samorządowych, mających odbyć się jesienią i najważniejszych - parlamentarnych.

Operacja rozpoczęła się w 2015 r., a uczestniczyło w niej trzech agentów: zatrudniony w BVT Egisto Ott , ówczesny szef instytucji Martin Weiss oraz Jan Marsalek , CEO firmy Wirecard, która pełniła funkcję przykrywki dla całego przedsięwzięcia. Wszyscy troje mieli fabrykować dokumenty, a następnie przekazywać je mediom w celu doprowadzenia do kompromitacji BVT .

Widmo sukcesu proputinowskiej partii w Austrii

Informacje na temat zaangażowania rosyjskich szpiegów w infiltrację i doprowadzenie do upadku agencji pozyskały amerykańskie CIA i brytyjskie MI5. Rozpoczęta obława na kremlowskich agentów nie przyniosła jednak oczekiwanych skutków. Martin Weiss w 2021 r. zdołał uciec do Dubaju, a Jan Marsalek ukrył się w Rosji. Służbom udało się aresztować Egisto Otta. Do zatrzymania doszło w kwietniu bieżącego roku.