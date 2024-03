"The Wall Street Journal" przeanalizował zagadkowe śmierci Rosjan, którzy wydostali się spod kontroli Moskwy i w różnym stopniu narazili Władimirowi Putinowi . W ostatnim czasie najgłośniejsza tego typu sprawa to śmierć Maksima Kuzminowa .

Przypomnijmy, w sierpniu ubiegłego roku ukraiński wywiad przeprowadził operację, w ramach której rosyjski pilot Kuzmiow porwał śmigłowiec i przekazał go Siłom Zbrojnym Ukrainy . Kijów dał mu gwarancje bezpieczeństwa. Następnie 28-latek wyjechał do Hiszpanii i zamieszkał w La Vila Joiosa.

W ubiegłym miesiącu znaleziono go martwego. Na ciele miał pięć ran postrzałowych. Jedna z kul przeszyła serce.

Według ustaleń "El Mundo" Kuzminowa zabili dwaj Czeczeńcy wynajęci przez Kreml . Według WSJ, Władimir Putin w 2022 roku wykorzystał zamieszanie wokół mobilizacji wojskowej, by wysłać za granicę agentów, w tym do Unii Europejskiej .

Zaskakująca strategia Władimira Putina

Kiedy rozpoczął się pobór do armii, rosyjskie granice pozostawały otwarte . Wówczas setki tysięcy Rosjan opuściło kraj, kierując się do Azji Środkowej, Europy i na Kaukaz . Razem z tą falą mieli przedostać się szpiedzy - wskazuje WSJ, powołując się na anonimowych europejskich urzędników.

Dwa rodzaje śmierci

Jednak w powyższych przypadkach Kreml nie zostawia wyraźnych śladów - pisze "The Wall Street Journal". Jest też druga grupa śmierci, ludzi "zamordowanych w spektakularnych operacjach zaplanowanych na wzór przedstawień teatralnych". Ma chodzić o to, by wywrzeć jak największy wpływ na opinię publiczną. WSJ wymienia Prigożyna oraz Nawalnego.