Skandal w Niemczech. Na jaw wyszły maile szefa Axel Springer

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Świat

Do sieci wyciekły maile i SMS-y szefa niemieckiej grupy wydawniczej Axel Springer Mathiasa Doepfnera. Stawiają go w niezbyt korzystnym świetle. Doepfner m.in. obraża Niemców Wschodnich czy instruuje ówczesnego redaktora naczelnego "Bilda", by przed wyborami pisał więcej o ugrupowaniu liberałów FDP, a tym samym wpływał na kampanię wyborczą. Według premiera Turyngii Bodo Ramelowa, "Doepfner manipuluje swoimi redaktorami (...). Depcze każdą formę wolnego dziennikarstwa i niezależności dziennikarzy".

Zdjęcie Szef wydawnictwa Axel Springer, Mathias Doepfner / Jerod Harris / Stringer / Getty Images