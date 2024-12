Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży USA. Pilny apel do Amerykanów

Do trzęsienia ziemi doszło w czwartek wieczorem polskiego czasu (10:44 na zachodzie USA) u wybrzeży Kalifornii , około 68 kilometrów od miasta Ferndale . Miało magnitudę 7.0 , a zarejestrowano je na głębokości 10 kilometrów - podała Amerykańska Służba Geologiczna .

- To był silny wstrząs. Kiedy ustał, miałem wrażenie, że mój dom się toczy. To było jak wrzucenie dużego kamienia do wody - opisał AFP Marc Buller, prawnik mieszkający w portowej, kalifornijskiej miejscowości Eureka.