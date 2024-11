Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda na północy może być niebezpieczna

W czwartek przed południem IMGW wydał nowy alert hydrologiczny pierwszego stopnia. Obejmuje on Zalew Wiślany oraz Żuławy .

Jak ostrzegają specjaliści w związku z prognozowanym silnym wiatrem może dojść do gwałtownego wzrostu stanów wody w zlewnii Zalewu Wiślanego do Nogatu (województwo pomorskie) oraz w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim.

Lokalnie może dojść do przekroczenia stanu ostrzegawczego. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego groźnego zjawiska hydrolodzy z IMGW ocenili na 80 proc.

Powyższe ostrzeżenie ma obowiązywać przez dobę: od godz. 12:00 w czwartek do południa w piątek.

Niebezpiecznie również na Bałtyku

Silny wiatr może powodować na całym polskim Wybrzeżu wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, a lokalnie nawet wyżej. Miejscami może dochodzić do przekroczenia stanów alarmowych. Alerty te obowiązują do godz. 10:00 w piątek.