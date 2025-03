Administracja Donalda Trumpa już od pierwszego dnia po przejęciu władzy w Stanach Zjednoczonych na celownik wzięła politykę migracyjną . Republikanin kilkukrotnie podkreślał, że osoby przebywające nielegalnie na terenie jego kraju, muszą wyjechać do swojej ojczyzny.

Odkąd Trump wrócił na drugą kadencję do Białego Domu, przeprowadzono już kilka deportacji, m.in. do Indii. Aby usprawnić proces, Urząd Celny i Ochrony Granic (Customs and Border Protection) wprowadził nową funkcję w aplikacji.