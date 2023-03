Ujgurowie to jedna z 55 mniejszości uznanych oficjalnie w Chinach. Wyznają islam i mówią językiem podobnym bardziej do tureckiego czy uzbeckiego niż do chińskiego.

Firmy, które miały przyczyniać się do represjonowania Ujgurów - zdaniem amerykańskiego Departament Handlu - "były zamieszane w łamanie praw człowieka i nadużycia w realizacji chińskiej kampanii represji, masowych arbitralnych zatrzymań i zaawansowanej technologicznie inwigilacji przeciwko narodowi ujgurskiemu i członkom innych grup mniejszości muzułmańskiej". Co najmniej cztery z firm należy do chińskiego producenta kamer monitoringu.

Sankcje oznaczają, że chińskie firmy będą miały problemy z wymianą handlową z amerykańskimi dostawcami. Muszą uzyskać specjalną i trudną do zdobycia licencję, zanim zaczną dostarczać towary do tych firm.

O zbrodniach Chin wobec Ujgurów mówi się od dawna

Eksperci ONZ w ostatnich latach zwracali uwagę na doniesienia o ponad milionie Ujgurów przetrzymywanych w autonomicznym regionie Sinciangu w Chinach.

W zeszłym roku BBC ujawniło dokumenty z serwerów policji z chińskiego regionu Sinciang. Dotyczyły okresu od stycznia do lipca 2018 roku. Dostarczają najmocniejszych jak dotąd dowodów na istnienie polityki wymierzonej przeciwko wszelkim wyrazom ujgurskiej tożsamości i kultury czy religii muzułmańskiej. Ukazują masowe zatrzymywanie Ujgurów w pozaprawnych "obozach reedukacji" i formalnych więzieniach pod pretekstem walki z terroryzmem.

Wcześniej administracja prezydenta Joe Bidena doprowadziła do dyplomatycznego bojkotu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Chiny zaprzeczają zarzutom i określają oskarżenia o łamanie praw człowieka w Sinciangu jako "największe kłamstwa stulecia".