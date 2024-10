Zgodnie z dokumentami, do których dotarła agencja, Rosji udało się zinfiltrować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, bank centralny oraz kluczowych dostawców energii i usług telekomunikacyjnych. W latach 2017-2020 rosyjski wywiad uzyskał dostęp do gruzińskich przedsiębiorstw energetycznych, terminali naftowych, platform medialnych i departamentów rządowych.

Wieloletnia infiltracja ze strony Rosji. W Gruzji zbliżają się wybory

Hakerzy włamali się również do gruzińskiej Centralnej Komisji Wyborczej, prawdopodobnie uzyskując dostęp do niektórych kont e-mail, a także do kilku organizacji medialnych, w tym dwóch najpopularniejszych kanałów telewizyjnych. Jak wskazuje treść dokumentów, przez ponad dwa lata Rosja miała również dostęp do wielu systemów informatycznych gruzińskich kolei państwowych.