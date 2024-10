"Historyczne wybory" w Gruzji nadchodzą. Andrzej Duda: Trzymamy kciuki

- Wspieramy Gruzję w jej drodze do UE i czekamy na rozstrzygnięcie obywateli - dodał Duda. - Trzymamy za Gruzję kciuki. Mam nadzieję, że zostanie zachowane bezpieczeństwo procesów demokratycznych i wynik będzie oddawał faktyczne społeczne poparcie - przekazała głowa państwa.

Następnie głos zabrała prezydent Gruzji, która podkreśliła, że jej kraj zawsze odczuwał wsparcie Polski "w trudnej drodze do UE". - W momencie, gdy mieliśmy zrobić kolejny krok, zawsze rząd polski był obok i nas wspierał. Bardzo za to dziękuję - oświadczyła Salome Zurabiszwili.

- Obecnie toczy się krwawa wojna przeciw wolności ukraińskiej i przeszłości europejskiej. Rosja myślała, że to zajmie chwilę, ale jednak dotychczas nie udało jej się zwalczyć Ukrainy. Zobaczyła tę solidarność, pewnie się tego nie spodziewała - mówiła przywódczyni Gruzji, dodając, że "Ukraina walczy nie tylko dla swojej niepodległości, ale dla nas wszystkich".

Na koniec prezydent podkreśliła, że jej kraj przygotowuje się do "wyborów historycznych". - To wybory między to miedzy rosyjską przeszłością, a demokratyczną przyszłością. Jestem pewna, że wyborcy podejmą właściwą decyzję za rzecz wolnego kraju - przekazała.