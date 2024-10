Władze Mołdawii ujawniły spisek, w ramach którego z Rosji do kraju tylko we wrześniu napłynęło nielegalnie ponad 15 milionów dolarów. Celem działań jest kupowanie głosów wyborców w wyborach prezydenckich, a także równoległym referendum, które odbędą się już 20 października. Moskwa robi w ten sposób wszystko, by uderzyć w proeuropejską prezydent Maię Sandu.