Pod koniec czerwca oba rosyjskie okręty przepłynęły w pobliżu wybrzeży Tajwanu i Japonii. Rosjanie pojawili się także w pobliżu japońskiej wyspy Okinawa, gdzie znajduje się amerykańska baza morska.

Pekin poinformował, że jednostki z sojuszniczego państwa - należące do Floty Oceanu Spokojnego z bazą we Władywostoku - będą ćwiczyły wraz z chińską marynarką poruszanie się w formacji, komunikację oraz operacje ratunkowe.

Korwety pod rosyjską banderą zawinęły do Szanghaju bezpośrednio po poniedziałkowej wizycie w Pekinie głównodowodzącego rosyjskiej marynarki, admirała Nikołaja Jewmienowa. W Chinach podejmował go minister obrony Li Shangfu. Wcześniej doszło do wirtualnej rozmowy wysoko postawionych generałów z obu krajów: szefa rosyjskiego sztabu Walerija Gierasimowa oraz jego chińskiego odpowiednika Liu Zhenli. Zapowiedziano wówczas dalsze zwiększanie współpracy wojskowej.

Reklama

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj raport Ukraina-Rosja.

Aktywniejsi na Dalekim Wschodzie

Rosja w ostatnich miesiącach zwiększyła swoją aktywność na Dalekim Wschodzie i częściej prowadzi manewry w regionie Azji i Pacyfiku. Ma to związek z pogłębieniem sojuszu z Chinami oraz rosnącym napięciem w relacjach z Japonią.

Stosunki Moskwy i Tokio pogorszyły się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Japończycy wyrazili wówczas poparcie dla Kijowa i dołączyli do skierowanych przeciwko Rosji międzynarodowych sankcji.

W marcu, w dniu wizyty w Ukrainie japońskiego premiera Fumio Kishidy, w pobliżu japońskich wybrzeży wykryto dwa rosyjskie bombowce strategiczne Tupolew Tu-95 - maszyny zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych. Rosjanie przeprowadzili też na Morzu Japońskim ćwiczenia z użyciem pocisków manewrujących.

W połowie kwietnia Rosja postawiła w stan gotowości całą swoją Flotę Oceanu Spokojnego i zorganizowała manewry z udziałem 167 okrętów wojennych, w tym 12 okrętów podwodnych oraz 89 samolotów i 25 tys. członków personelu. Jak podało ministerstwo obrony, ćwiczono odpieranie ataku wrogich sił na Wyspy Kurylskie i Sachalin, a nad przeprowadzeniem tego pokazu siły czuwał głównodowodzący marynarki, admirał Jewmienow.

Południową część Wysp Kurylskich władze w Tokio uważają za część Japonii i określają mianem Terytoriów Północnych. Związek Radziecki zaanektował tę część archipelagu pod koniec II wojny światowej.

Napięte relacje

Rosja i Chiny już od 2019 roku organizują wspólne patrole powietrzne nad Morzem Japońskim i Wschodniochińskim, co ma równoważyć wpływy NATO w regionie. W 2021 roku rosyjscy żołnierze po raz pierwszy wzięli udział w manewrach na terytorium Chin.

Na wrześniowe ćwiczenia wojskowe Wostok 2022 (Wschód 2022), zorganizowane na rosyjskim Dalekim Wschodzie, Pekin wysłał przeszło 2 tys. swoich żołnierzy, 300 pojazdów, 21 samolotów oraz trzy okręty wojenne. W manewrach wzięło udział w sumie 50 tys. żołnierzy, w tym kontyngenty z dawnych republik radzieckich, Indii, Laosu, Mongolii, Nikaragui oraz Syrii.

We wrześniu Japonia zaprotestowała przeciwko ćwiczeniom rosyjskich i chińskich okrętów, których załogi oddawały strzały z karabinów maszynowych 190 kilometrów od wyspy Hokkaido. "Japonia będzie kontynuowała monitoring ruchów tych okrętów z poważnym zaniepokojeniem i podejmie wszelkie możliwe kroki w celu prowadzenia operacji ostrzegawczych i obserwacyjnych na wodach otaczających Japonię" - powiedział mediom rzecznik rządu Hirokazu Matsuno.

Od tamtej pory w stosunkach między Japonią i Rosją trwa napięta sytuacja, a japońscy dyplomaci stale ślą do Moskwy noty protestacyjne przeciwko rosyjskiej aktywności wojskowej w pobliżu swoich wybrzeży.

Na początku czerwca Flota Oceanu Spokojnego przeprowadziła na morzach Japońskim i Ochockim kolejne ćwiczenia, tym razem z udziałem - jak podało tamtejsze ministerstwo obrony - 60 okrętów i 35 samolotów.

Pod koniec miesiąca niższa izba rosyjskiego parlamentu zdecydowała o zmianie nazwy obchodzonego 3 września święta z "Dnia Chwały Wojskowej" na "Dzień Zwycięstwa nad Militarystyczną Japonią". Uzasadniono to prowadzoną przez rząd Fumio Kishidy "nieprzyjazną kampanią".

Z Bangkoku dla Interii Tomasz Augustyniak

---

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!