Sekretarz stanu w kancelarii premiera podkreślił, że chińska propaganda od samego początku agresji Rosji na Ukrainę aktywnie wykorzystuje sytuację do prowadzenia własnych działań informacyjnych wymierzonych w Zachód - w tym Polskę.

"Działania informacyjne Pekinu skupiają się na obarczaniu odpowiedzialnością USA i Zachodu za wybuch wojny przeciwko Ukrainie. Chińska propaganda przekonuje również, że to USA dążą do eskalacji i zagrażają światu" - wymienił.

Minister w KPRM wskazał, że w ostatnich miesiącach rosyjska i chińska propaganda podejmują coraz częściej wspólne działania informacyjne.

"Obie strony podpisały porozumienia pozwalające na kolportowanie współbrzmiących tez i współpracę systemów propagandy" - wyjaśnił.

Żaryn: Działania Chin należy oceniać jako zagrożenie dla bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP

Żaryn napisał w InfoAlercie, że Pekin coraz częściej działa wraz z Rosją, atakując propagandowo Polskę.

"Media oraz kanały w mediach społecznościowych kontrolowane przez propagandę reżimu chińskiego przekonują m. in., że Polska planuje atak na Białoruś oraz Ukrainę. W tezach kolportowanych przez chińską stronę Polskę prezentuje się jako kraj 'rusofobiczny', który liczy na to, że uda się wciągnąć Zachód w wojnę przeciwko Rosji. To powtórzenie kłamstw, które od dłuższego czasu kolportuje Moskwa" - podkreślił.