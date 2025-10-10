W skrócie Myśliwiec MiG-31 rozbił się podczas lotu szkoleniowego w okolicach Lipiecka, nieopodal granicy z Ukrainą.

Piloci ewakuowali się i przeżyli.

MiG-31 to samolot wykorzystywany przez Rosję m.in. do ataków rakietowych na Ukrainie.

Myśliwiec typu MiG-31 rozbił się podczas lotu szkoleniowego na południowym zachodzie Rosji. Piloci zdołali się katapultować i przeżyli wypadek - poinformowało w czwartek późnym wieczorem ministerstwo obrony Rosji.

"Samolot spadł na niezamieszkany obszar. Maszyna nie była uzbrojona" - zapewniły władze.

Rosja. Myśliwiec rozbił się nieopodal granicy z Ukrainą

Myśliwiec rozbił się w czwartek późnym popołudniem w pobliżu miasta Lipieck w pobliżu granicy z Ukrainą po nieudanym podejściu do lądowania.

MiG-31 to dwumiejscowy myśliwiec przechwytujący. Jest to konstrukcja jeszcze z czasów radzieckich, ale później stale była modernizowana.

Rosja wykorzystuje maszyny tego typu do ataków na Ukrainę, m.in. na jej infrastrukturę energetyczną z użyciem hipersonicznych pocisków Kindżał.

Rosjanie tracą kolejne myśliwce

To nie pierwszy tego typu incydent związany z rosyjskimi maszynami. W połowie sierpnia informowaliśmy o myśliwcu Su-30SM, który spadł do Morza Czarnego, nieopodal Wyspy Węży. Dwaj piloci, którzy znajdowali się w maszynie, ponieśli śmierć.

Według ukraińskich źródeł, myśliwiec mógł zostać zestrzelony lub ulec awarii technicznej. Do wypadku doszło po tym, jak Rosjanie stracili łączność z dwuosobową załogą maszyny.

Rosyjskie myśliwce są również regularnie niszczone. Szerokim echem odbił się lipcowy incydent, kiedy maszyna Su-27 UB uległa zniszczeniu na lotnisku Armawir w Kraju Krasnodarskim.

Wcześniej myśliwiec był wykorzystywany do szkolenia kadetów krasnodarskiej szkoły lotniczej. Informując o tym zdarzeniu, Główny Zarząd Wywiadowczy Ukrainy podkreślił, że "wewnątrz Rosji rośnie opór wobec reżimu Kremla".

