Rosyjski myśliwiec rozbił się w pobliżu granicy z Ukrainą. Kreml o szczegółach
Rosyjski myśliwiec MIG-31 rozbił się w pobliżu miasta Lipieck w pobliżu granicy z Ukrainą. Do zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór, kiedy maszyna odbywała lot szkoleniowy. Głos w sprawie zabrał rosyjski resort obrony, który wyjawił szczegóły katastrofy.
W skrócie
- Myśliwiec MiG-31 rozbił się podczas lotu szkoleniowego w okolicach Lipiecka, nieopodal granicy z Ukrainą.
- Piloci ewakuowali się i przeżyli.
- MiG-31 to samolot wykorzystywany przez Rosję m.in. do ataków rakietowych na Ukrainie.
Myśliwiec typu MiG-31 rozbił się podczas lotu szkoleniowego na południowym zachodzie Rosji. Piloci zdołali się katapultować i przeżyli wypadek - poinformowało w czwartek późnym wieczorem ministerstwo obrony Rosji.
"Samolot spadł na niezamieszkany obszar. Maszyna nie była uzbrojona" - zapewniły władze.
Rosja. Myśliwiec rozbił się nieopodal granicy z Ukrainą
Myśliwiec rozbił się w czwartek późnym popołudniem w pobliżu miasta Lipieck w pobliżu granicy z Ukrainą po nieudanym podejściu do lądowania.
MiG-31 to dwumiejscowy myśliwiec przechwytujący. Jest to konstrukcja jeszcze z czasów radzieckich, ale później stale była modernizowana.
Rosja wykorzystuje maszyny tego typu do ataków na Ukrainę, m.in. na jej infrastrukturę energetyczną z użyciem hipersonicznych pocisków Kindżał.
Rosjanie tracą kolejne myśliwce
To nie pierwszy tego typu incydent związany z rosyjskimi maszynami. W połowie sierpnia informowaliśmy o myśliwcu Su-30SM, który spadł do Morza Czarnego, nieopodal Wyspy Węży. Dwaj piloci, którzy znajdowali się w maszynie, ponieśli śmierć.
Według ukraińskich źródeł, myśliwiec mógł zostać zestrzelony lub ulec awarii technicznej. Do wypadku doszło po tym, jak Rosjanie stracili łączność z dwuosobową załogą maszyny.
Rosyjskie myśliwce są również regularnie niszczone. Szerokim echem odbił się lipcowy incydent, kiedy maszyna Su-27 UB uległa zniszczeniu na lotnisku Armawir w Kraju Krasnodarskim.
Wcześniej myśliwiec był wykorzystywany do szkolenia kadetów krasnodarskiej szkoły lotniczej. Informując o tym zdarzeniu, Główny Zarząd Wywiadowczy Ukrainy podkreślił, że "wewnątrz Rosji rośnie opór wobec reżimu Kremla".