Rosyjski myśliwiec rozbił się w pobliżu granicy z Ukrainą. Kreml o szczegółach

Alicja Krause

Oprac.: Alicja Krause

Rosyjski myśliwiec MIG-31 rozbił się w pobliżu miasta Lipieck w pobliżu granicy z Ukrainą. Do zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór, kiedy maszyna odbywała lot szkoleniowy. Głos w sprawie zabrał rosyjski resort obrony, który wyjawił szczegóły katastrofy.

Rosyjski myśliwiec spadł niedaleko granicy z Ukrainą. Odbywał lot szkoleniowy
Rosyjski myśliwiec spadł niedaleko granicy z Ukrainą. Odbywał lot szkoleniowyBulkin Sergey / Russian Look / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Myśliwiec MiG-31 rozbił się podczas lotu szkoleniowego w okolicach Lipiecka, nieopodal granicy z Ukrainą.
  • Piloci ewakuowali się i przeżyli.
  • MiG-31 to samolot wykorzystywany przez Rosję m.in. do ataków rakietowych na Ukrainie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Myśliwiec typu MiG-31 rozbił się podczas lotu szkoleniowego na południowym zachodzie Rosji. Piloci zdołali się katapultować i przeżyli wypadek - poinformowało w czwartek późnym wieczorem ministerstwo obrony Rosji.

"Samolot spadł na niezamieszkany obszar. Maszyna nie była uzbrojona" - zapewniły władze.

Rosja. Myśliwiec rozbił się nieopodal granicy z Ukrainą

Myśliwiec rozbił się w czwartek późnym popołudniem w pobliżu miasta Lipieck w pobliżu granicy z Ukrainą po nieudanym podejściu do lądowania.

MiG-31 to dwumiejscowy myśliwiec przechwytujący. Jest to konstrukcja jeszcze z czasów radzieckich, ale później stale była modernizowana.

Rosja wykorzystuje maszyny tego typu do ataków na Ukrainę, m.in. na jej infrastrukturę energetyczną z użyciem hipersonicznych pocisków Kindżał.

Rosjanie tracą kolejne myśliwce

To nie pierwszy tego typu incydent związany z rosyjskimi maszynami. W połowie sierpnia informowaliśmy o myśliwcu Su-30SM, który spadł do Morza Czarnego, nieopodal Wyspy Węży. Dwaj piloci, którzy znajdowali się w maszynie, ponieśli śmierć.

Zobacz również:

Rosyjski Su-30SM rozbił się na Morzu Czarnym
Wojna w Ukrainie

Katastrofa nad Morzem Czarnym. Bolesna strata Rosjan

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Według ukraińskich źródeł, myśliwiec mógł zostać zestrzelony lub ulec awarii technicznej. Do wypadku doszło po tym, jak Rosjanie stracili łączność z dwuosobową załogą maszyny.

    Rosyjskie myśliwce są również regularnie niszczone. Szerokim echem odbił się lipcowy incydent, kiedy maszyna Su-27 UB uległa zniszczeniu na lotnisku Armawir w Kraju Krasnodarskim.

    Zobacz również:

    Rosjanie stracili myśliwiec Su-27. Ukraina przeprowadziła też kilka innych ataków
    Wojna w Ukrainie

    Zniszczyli rosyjski myśliwiec. "Rośnie opór wobec Kremla"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      Wcześniej myśliwiec był wykorzystywany do szkolenia kadetów krasnodarskiej szkoły lotniczej. Informując o tym zdarzeniu, Główny Zarząd Wywiadowczy Ukrainy podkreślił, że "wewnątrz Rosji rośnie opór wobec reżimu Kremla".

      Zobacz również:

      Pożar budynku po nocnym ataku Rosji na Kijów
      Wojna w Ukrainie

      Rosja uderzyła w czuły punkt. Brak prądu i wody, alarm w całej Ukrainie

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      "Polityczny WF": Związki partnerskie na ostrzu noża. Koalicja je przeforsuje?INTERIA.PL

      Najnowsze