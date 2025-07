Kolejnym ciosem dla Rosji był atak ukraińskich dronów w obwodzie wołgogradzkim, który doprowadził do pożaru i przerw w dostawach energii.

Maszyna była wykorzystywana do szkolenia kadetów krasnodarskiej szkoły lotniczej, a atak wzbudził zakłócenia w lokalnej łączności.

W komunikacie wskazano, że do zniszczenia rosyjskiego myśliwca szkoleniowego Su-27UB doszło w nocy z piątku na sobotę na lotnisku Armawir w Kraju Krasnodarskim .

Wojna w Ukrainie. Rosyjski myśliwiec zniszczony. Służył do szkolenia kadetów

GUR powiadomił, że z relacji lokalnych mieszkańców wynikało, iż w miejscowościach położonych w pobliżu lotniska doszło do zakłóceń w łączności. "Lotnisko Armawir i stacjonujące tam samoloty są wykorzystywane głównie do szkolenia kadetów krasnodarskiej szkoły lotniczej" - dodano we wpisie.