Do słów prezydenta Dudy skierowanych pod adresem Rosji i na temat wojny na Ukrainie odniósł się pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ. Reprezentujący Rosję Dmitrij Polanski wygłosił przemówienie, w którym skrytykował polskiego prezydenta i nie wspomniał o tym, że to Rosja zaatakowała Ukrainę.

Dodał, że to władze naszego kraju są uprzedzone i mają negatywne podejście do Rosji, ponieważ on "pracował z Polakami i zawsze uderzało go, jak Polacy są przyjaźni w stosunku do Rosjan". - Wydaje się, że jest okropna rusofobia wśród polskich elit. Obywatele często piszą do nas, przepraszając za słowa swoich liderów wspierających Ukrainę, robiących okropne rzeczy - próbował przekonywać Polanski.