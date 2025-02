Radosław Sikorski na forum ONZ. Stanowcze słowa o "zwycięstwie Rosji"

- Ewentualne zwycięstwo Rosji, oby nigdy nie nadeszło, nie doprowadzi do bardziej sprawiedliwego porządku świata. Nie doprowadzi do Rosji, w której będzie więcej dobrobytu. Obecnie w Rosji jest więcej więźniów politycznych, niż w latach 80., kiedy była wojna w Afganistanie - oświadczył.

Radosław Sikorski na forum ONZ: Kto będzie następny?

Radosław Sikorski zwrócił też uwagę na to, co Rosja próbuje robić w Afryce. Przypomniał, że członkowie Grupy Wagnera, przemianowanej na Korpus Afrykański, są "zatrudniani przez lokalnych watażków i otrzymują dostęp do drogocennych kopalni, kradnąc dobrobyt Afryki".