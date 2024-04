Jednocześnie szef rządu w Erywaniu dodał, że jeśli sojusz nie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków, to członkostwo Armenii stanie pod znakiem zapytania.

Oburzenie w Moskwie. Zacharowa o "wpływach NATO"

Jednocześnie propagandystka zarzuciła Paszynianowi, że działa on przeciwko swojemu narodowi i pod dyktando państw NATO .

- Erywański urzędnik powiedział, że to wszystko z powodu Rosji i OUBZ. Oskarżam wszystkich, którzy wyznają i szerzą tę ideę o kłamstwo. To nieprawda, to kłamstwo. Erywań podjął tę decyzję po konsultacjach z Zachodem - stwierdziła.