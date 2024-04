Do tekstu dołączono także materiał wideo na którym widoczne są prace ciężkiego sprzętu budowlanego. Materiał do obejrzenia tutaj .

Władze w Erywaniu dementują. Premier Paszynian ostrzega przed konfliktem

Zdaniem armeńskich urzędników, materiały wideo publikowane przez władze w Baku to nagrania z ćwiczeń kierowców wojskowych , a nie przerzut żołnierzy w rejon przygraniczny.

Do sprawy odniósł się także premier Armenii Nikol Paszynian. W trakcie spotkania z członkami swojej partii w miejscowości Artashat polityk podkreślił, że władzom nie zależy na konflikcie militarnym z Azerbejdżanem.

- Nigdy nie rościliśmy sobie pretensji do tych wiosek (sporne tereny w strefie przygranicznej - red.) Trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, zwłaszcza w tych warunkach, gdy jest dla nas oczywiste, że Azerbejdżan próbuje znaleźć powód do rozpoczęcia nowej wojny na dużą skalę w regionie - tłumaczył.