"Informujemy, że jednostki Sił Zbrojnych Azerbejdżanu otworzyły ogień do pozycji ormiańskich 1 kwietnia o godzinie 22:00 w rejonie wsi Kut (obwód Gegharkunik) oraz 2 kwietnia o godzinie 00:40 w rejonie wsi Kut i wsi Teh (region Syunik)" - napisano.

Jednocześnie biuro prasowe odniosło się do wcześniejszych zarzutów stawianych przez Azerbejdżan również mówiących o otwarciu ognia w południowo-zachodniej części strefy przygranicznej. Do ostrzałów miało rzekomo dojść 1 kwietnia w godzinach 22:00-22:10.

Informacje o strzałach w strefie przygranicznej to pierwszy tego typu incydent od kilku tygodni. W lutym władze obydwu krajów również wzajemnie oskarżały się o ataki .

Premier Armenii: Azerbejdżan próbuje znaleźć powód do wojny

Szef rządu, w trakcie spotkania z członkami swojej partii w miejscowości Artashat podkreślił, że Azerbejdżan usilnie prowadzi do eskalacji, co może zakończyć się starciem.

- Nigdy nie rościliśmy sobie pretensji do tych wiosek (sporne tereny w strefie przygranicznej - red.) Trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, zwłaszcza w tych warunkach, gdy jest dla nas oczywiste, że Azerbejdżan próbuje znaleźć powód do rozpoczęcia nowej wojny na dużą skalę w regionie - tłumaczył.