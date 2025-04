Według osób zaznajomionych ze sprawą Władimir Putin zaoferował wstrzymanie inwazji na Ukrainę na obecnej linii frontu w ramach wysiłków na rzecz osiągnięcia porozumienia pokojowego z prezydentem USA Donaldem Trumpem - donosi "Financial Times".

Tymczasem Biały Dom potwierdził we wtorek, że prezydencki wysłannik Steve Witkoff uda się w tym tygodniu do Rosji, by kontynuować rozmowy z Władimirem Putinem.