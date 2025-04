Niemieccy ochotnicy walczą po stronie Rosji. Podano liczby

Do rosyjskiej armii przystąpiło kilkuset niemieckich ochotników. Takie informacje przekazali eksperci do spraw bezpieczeństwa, których zacytował niemiecki portal T-Online. Z kolei według źródeł pochodzących z Ukrainy od 2014 r. do walki po stronie Rosji stanęło 800 Niemców. Mimo to jak wskazał portal, dokładne liczby w tej sprawie nie są dostępne.