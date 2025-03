Jak powiedział Szijjarto, "podczas gdy praworządność w Polsce jest deptana, bo Bruksela na to pozwala, polskie władze pouczają nas, co leży w interesie Europy ".

- Węgry przez trzy lata walczyły o to, by nie brać udziału w wojnie, a teraz, gdy Amerykanie są "na naszym miejscu", poddanie się byłoby czymś więcej niż błędem - byłoby grzechem - oświadczył Orban.

Orban zapowiedział w czwartek, że zainicjuje na Węgrzech referendum dotyczące przystąpienia Ukrainy do UE. Z kolei w piątek lider opozycyjnej partii TISZA Peter Magyar stwierdził, że Ukraina nie ma szans na to, by w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat wejść do Unii Europejskiej.