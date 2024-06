Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka wybrał się w piątek do Dzierżyńska w obwodzie mińskim. Była to robocza wizyta w gospodarstwie nastawionym na produkcję mleka. Kompleks jest jednym z 20 takich obiektów w obwodzie, które sfinansowano z budżetu Mińska.

Alaksandr Łukaszenka: Tu jest najciekawsza robota

- Musimy wybudować więcej takich kompleksów w całym kraju. Nie potrzebujemy kompleksów z dzwonkami i gwizdkami, ekstrawagancką architekturą i tak dalej. Po prostu ładny projekt, piękny, normalny projekt. Będziemy to powielać w całym kraju - powiedział, cytowany przez swoją kancelarię.

Następnie dyktator postanowił się podzielić ze zgromadzonymi osobistymi przemyśleniami. - Żadna prezydentura, to wszystko głupstwa. Tu jest najciekawsza robota. Żywi ludzie, żywe bydło, sadzenie roślin i rezultaty. Tym trzeba żyć - stwierdził.

- Ja to wszystko robiłem (...). Mnie się to śni po nocach do dziś. Ludzie, z którymi pracowałem. Śnią mi się krowy, ja je tam w nocy doję - mówił.