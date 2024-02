Awaryjne lądowanie rosyjskiego samolotu. Na pokładzie radioaktywny ładunek

Samolot miał należeć do rosyjskiej poczty i leciał z Wnukowa. Na pokładzie znajdowało się trzech członków załogi. Żadna z osób nie odniosła obrażeń. Po incydencie maszyna została odholowana do obszaru przeznaczonego do parkowania. Samolot stoczył się o około 40 metrów.

Również w grudniu w ciągu dwóch dni doszło do dwóch incydentów z udziałem rosyjskich samolotów. Towarowy Tupolew Tu-204 wystartował z lotniska Ułan Ude w Federacji Rosyjskiej i kierował się do Chin. Kiedy maszyna wzbiła się w powietrze, niemal od razu doszło do komplikacji. Pilot zawiadomił kontrolerów ruchu lotniczego, że doszło do usterki lewego silnika, a maszyna musiała zawrócić na lotnisko w Ułan Ude.