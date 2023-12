Federacja Rosyjska może mówić o istnej czarnej serii. W czwartek i piątek doszło do dwóch incydentów z udziałem towarowego Tupolewa oraz Boeinga. W obu maszynach, chwilę po starcie doszło do pożaru silników. Samoloty musiały zawracać do portów lotniczych i awaryjnie lądować. Rosja wszczęła już śledztwo w sprawie piątkowego incydentu Boeinga, na pokładzie którego znajdowało się 176 osób.