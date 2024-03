Dziennikarze gazety "VG" przed Świętami Wielkanocnymi odwiedzili kilka sklepów spożywczych w Oslo; w większości zamiast palet z jajkami zastali puste półki oraz kartki informujące o kłopotach z dostawami. W niektórych punktach, gdzie jeszcze jajka można było kupić, wprowadzono limity do trzech opakowań na rodzinę.

Norwegia a Wielkanoc. Brakuje jajek

"Jesteśmy przyzwyczajeni do problemów z jajkami przed Wielkanocą , ale tak źle nie było już dawno " - zauważa "VG".

Wielu mieszkających przy granicy Norwegów wyjechało na zakupy do sąsiedniej Szwecji , ale tam w miejscowościach przygranicznych również zaczęło brakować jajek.

Wielkanoc. Czechy importują jajka. Kluczem Polska

Co więcej, jednym z ważniejszych dostawców jest Polska. W minionym roku do Czech sprowadzono 361 mln jaj, z czego połowa pochodziła z naszego kraju. W samym lutym tego roku było to 13 mln jaj.