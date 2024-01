Polityk chciał wynagrodzić urzędniczki. Jako premię otrzymały jajka

Polityk o swoim "luksusowym, noworocznym prezencie" poinformował w sieci, dołączając zdjęcie z uhonorowanymi urzędniczkami. Jak stwierdził, zrobił to aby rozluźnić atmosferę w pracy .

Sprawa nabrała ogromnego rozgłosu ze względu obecną sytuację w Rosji . W wielu regionach kraju ceny jajek zaczęły gwałtownie rosnąć, do tego stopnia, że są one traktowane jako towar luksusowy . Częstym obrazem w sklepach jest sprzedaż pojedynczych sztuk, a zdobycie większej ilości graniczy z cudem.

Jajeczny kryzys w Rosji. Władze pozwalają na bezcłowy import

Wraz z początkiem nowego roku Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o wydaniu zezwolenia na bezcłowy import do 1,2 miliarda kurzych jaj. Będzie je można sprowadzać do kraju do 30 czerwca.