Prezydent z Bałkanów grzmi: Podpiszą koniec istnienia państwa

Na tych obradach gabinet Dodika chce wypracować " pokojowe rozwiązanie Bośni i Hercegowiny " . Prezydent dodał, że "niezależnie od tego, czy dojdzie do tego wkrótce, czy nie, my wybieramy pokojowe rozstanie".

Republika Serbska nie wyklucza odłączenia się od Bośni i Hercegowiny

Milorad Dodik ogłaszał wcześniej, że "władze Republiki Serbskiej wykazują się już determinacją we wdrażaniu działań mających doprowadzić do niepodległości" zamieszkiwanej w większości przez Serbów części Bośni i Hercegowiny. Polityk zaprzeczył przy tym - łamiąc bośniackie prawo - że w okolicach Srebrenicy doszło do ludobójstwa.