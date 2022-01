Prezydent Kazachstanu: Poleciłem strzelać do "terrorystów" bez ostrzeżenia

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew oświadczył w przemówieniu do narodu, że dał organom ochrony prawa i armii rozkaz strzelania do "terrorystów" bez ostrzeżenia tak, aby zabić. Według informacji kazachskich mediów zginęło co najmniej 26 protestujących. Protesty w Kazachstanie rozpoczęły się 2 stycznia i wywołane zostały podwyżką ceny gazu, ale szybko przerodziły się w polityczne manifestacje.

Zdjęcie Protestujący przejęli kontrolę nad lotniskiem w Ałmatach w środę / PAP/EPA/STR / PAP