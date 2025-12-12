W skrócie Policja w Etiopii aresztowała dziewięciu influencerów z TikToka za rzekome naruszenie norm kulturowych, głównie przez wyzywające stroje podczas gali Ethiopia Creative Awards.

Wśród zatrzymanych znaleźli się znani twórcy internetowi, tacy jak Adonay Berhane i Wongelawit Gebre Endrias, których stylizacje zostały uznane za nieprzyzwoite.

Działania służb spotkały się z ostrą debatą społeczną: jedni popierają ochronę tradycyjnych wartości, inni bronią wolności słowa i kreatywności influencerów.

Powodem większości zatrzymań były stroje, w jakich influencerzy zaprezentowali się podczas gali Ethiopia Creative Awards, która odbyła się dwa tygodnie temu. Służby określiły kreacje mianem "nieprzyzwoitych".

Aresztowany został m.in. zwycięzca tytułu "Tiktoker roku", 25-letni Adonay Berhane. Mężczyzna prowadzi kanał o tematyce modowej i motywacyjnej, obserwowany przez prawie cztery miliony internautów. Powodem zatrzymania miało być pokazanie się na gali w rozpiętej do połowy koszuli.

Etiopia na wojnie z influencerami. Dziewięciu tiktokerów w areszcie

Inną influencerką aresztowaną z powodu występu na Ethiopia Creative Awards jest tiktokerka Wongelawit Gebre Endrias, znana szerokiej publiczności jako Evan. Gwiazda pokazała się na uroczystości w rozpiętej oversize'owej marynarce, bez koszuli i stanika.

Gala stała się powodem również czterech innych zatrzymań. Pozostali influencerzy mają odpowiadać za treści zamieszczane w mediach społecznościowych, w tym dwoje za "nieodpowiedni czyn", jakiego mieli rzekomo dopuścić się podczas transmisji na żywo.

Etiopska policja zapowiada, że podejmowane będą kolejne działania wobec osób, które "naruszą wartości kulturowe kraju". Otwarcie skrytykowała też promowanie twórczości w sieci określanej przez nią mianem "płytkiej kultury".

Etiopia podzielona. Skrajne opinie na temat działań policji wobec internetowych twórców

Rząd Etiopii nie odniósł się do sprawy zatrzymań. Służby podkreślają jednak, że interwencje wymierzone są w osoby podejrzewane o promocję działań służących podważeniu moralności.

Policja wskazuje też na nastroje społeczne związane z obawami dotyczącymi nasilającego się wpływu internetowych influencerów i popularyzowanych przez nich trendów wśród etiopskiej młodzieży.

Akcja mundurowych wywołała również dyskusję, w której jaskrawo wyrażane są poglądy zarówno zwolenników jak i przeciwników podjętych wobec tiktokerów działań. Pierwsi wskazują na konieczność szacunku do norm kulturowych w konserwatywnym kraju, drudzy zarzucają natomiast służbom tłumienie wolności słowa i kreatywności.

Źródło: BBC

