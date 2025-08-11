Jak informuje gazeta "20 minutos", pożar rozprzestrzenił się w pobliżu miasta Tarifa, w prowincji Kadyks. Lokalne władze ogłosiły pierwszy stopień zagrożenia pożarowego i apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do niebezpiecznego rejonu.

Media wskazują, że ogień pojawił się zaledwie dwa dni po ugaszeniu wcześniejszego pożaru w tym regionie. 5 sierpnia również w rejonie Tarify pojawiły się płomienie, które zmusiły strażaków do zarządzenia ewakuacji półtora tysiąca mieszkańców.

Hiszpania. Tarifa i trudna walka z pożarem. Akcję utrudnia wiatr

Walkę z pożarem koordynują Andaluzyjskie Służby Gaszenia Pożarów Lasów. Według ostatniego komunikatu w akcji gaśniczej uczestniczyły trzy śmigłowce i dwa samoloty-amfibie. Osiem ekip strażaków leśnych prowadziło działania na ziemi.

Wzdłuż wybrzeża Kadyksu widoczne są kłęby dymu. Na okolicznych drogach powstały korki, w których stoją ludzie chcący opuścić region.

Dziennik "ABC" zaznacza, że gaszenie pożaru utrudnia silny wiatr. Ogień rozprzestrzenia się szybko. Prędkość wiatru osiąga 35 km/h, ale porywy sięgają 50 km/h.

Strażakom pomagają funkcjonariusze lokalnej policji oraz Straży Cywilnej.

