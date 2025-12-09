W skrócie Korea Północna buduje trzy luksusowe rezydencje w szybkim tempie na terenie kompleksu Kumsusan.

Projekt może być przeznaczony dla zagranicznych przywódców, m.in. Władimira Putina, Donalda Trumpa czy Xi Jinpinga.

Trwa współpraca wojskowa między Koreą Północną a Rosją; tysięce północnokoreańskich żołnierzy walczyło i zginęło w Ukrainie.

Nowe rezydencje mają znajdować się na terenie kompleksu gościnnego Kumsusan w Pjongjangu. Oprócz głównych prac trwa także budowa nowego cmentarza i muzeum ku czci północnokoreańskich żołnierzy poległych w wojnie z Ukrainą.

Zdjęcia satelitarne kompleksu wskazują, że prace postępują niezwykle szybko. Na miejscu budowy postał duży obóz pracy.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2025 roku, a do połowy listopada ukończono stawianie fundamentów wszystkich trzech rezydencji, wzniesiono kilka pięter i zaprojektowano infrastrukturę pomocniczą.

Korea Północna. Trwają prace nad rezydencją dla Władimira Putina

Na razie Pjongjang nie zapowiedział żadnych międzynarodowych wizyt, które uzasadniałyby tak szybkie przygotowania.

Analitycy poświęconego Korei Północnej serwisu NK News sugerują jednak, że jednym z potencjalnych gości rezydencji, w związku z pogłębiającą się współpracą z Rosją, może być prezydent Władimir Putin.

Innymi potencjalnymi mieszkańcami kompleksu mogliby być chociażby prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który w październiku sugerował wizytę w Pjongjangu, oraz chiński przywódca Xi Jinping.

Skalą nowy projekt Korei Północnej przypomina dwie rezydencje wybudowane specjalnie na wizytę Xi Jinpinga w 2019 roku. Wtedy Koreańczycy z Północy ukończyli budowę w zaledwie trzy miesiące.

Kompleks był później wykorzystywany do przyjmowania rosyjskich oficjeli, w tym Siergieja Szojgu, Andrieja Biełousowa i Dmitrija Miedwiediewa w latach 2024-2025.

Sojusz Kim Dzong Una z Rosją. Obywatele Korei Północnej walczą w Ukrainie

W ramach zawartego w listopadzie ubiegłego roku przez władze Rosji i Korei Północnej paktu o partnerstwie na ukraińskie terytoria trafiło około 14 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy. Według południowokoreańskich, ukraińskich i zachodnich źródeł, śmierć poniosło ponad 6 tys. z nich.

Kim Dzong Un zadeklarował w październiku, że współpraca wojskowa pomiędzy Rosją a Koreą Północną będzie się dalej rozwijać. Północnokoreańscy żołnierze są także chwaleni przez stronę rosyjską.

Przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin z kolei oświadczył we wrześniu, że Rosjanie nigdy nie zapomną "pomocy bratniego narodu koreańskiego w wyzwoleniu obwodu kurskiego".

