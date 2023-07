Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Gdzie jest pożar na wyspie?

Ogień pojawił się we wtorek, w środkowej części Gran Canarii . Lokalne media spekulują, że ogień mógł zaprószyć pracownik prywatnej firmy leśnej. Był jedną z czterech osób przebywających w okolicy, w której wybuchł pożar.

Ogień nie zagraża popularnym turystycznym plażom , jednak pochłania las wokół anten na górskich szczytach. Niektóre z tych anten są częścią systemu kontroli ruchu lotniczego na wyspie. Mimo to międzynarodowe lotnisko na wyspie funkcjonuje jak na razie bez zakłóceń .

Kolejny pożar na Kanarach