Pożar restauracji w Madrycie. Rannych dziewięciu strażaków

Dziewięciu strażaków zostało rannych w pożarze restauracji, do którego doszło we wtorek w dzielnicy Chamberi w centrum Madrytu. Hiszpańskie media przekazały, że z pozoru łatwy do opanowania pożar przerodził się w poważną sytuację na skutek upadku podwieszanego sufitu.