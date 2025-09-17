Pożar restauracji w Madrycie. Rannych dziewięciu strażaków

Paulina Eliza Godlewska

Dziewięciu strażaków zostało rannych w pożarze restauracji, do którego doszło we wtorek w dzielnicy Chamberi w centrum Madrytu. Hiszpańskie media przekazały, że z pozoru łatwy do opanowania pożar przerodził się w poważną sytuację na skutek upadku podwieszanego sufitu.

W pożarze peruwiańskiej restauracji rannych zostało dziewięciu strażaków
Pożar wybuchł w peruwiańskiej restauracji, położonej niedaleko budynku ministerstwa spraw wewnętrznych. Została ona ewakuowana ze względów bezpieczeństwa - podał portal radia Cadena SER.

Pożar restauracji w Madrycie. W lokalu zawalił się dach

W internecie pojawił się film z akcji strażaków przed budynkiem restauracji, z której wydobywają się kłęby dymu.

Dziennik "El Mundo" poinformował, że z pozoru łatwy do opanowania pożar przerodził się w poważną sytuację na skutek upadku podwieszanego sufitu. Jego przyczyną była najprawdopodobniej awaria okapu kuchennego.

Dwóch poważnie rannych strażaków zostało przewiezionych do szpitala, a siedmiu zostało opatrzonych na miejscu.

