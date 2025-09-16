Potężny pożar w Czeladzi. Służby apelują do mieszkańców

W Czeladzi płonie hala produkcyjna. Straż Miejska apeluje do mieszkańców, aby słuchali komunikatów służb. Trwa akcja gaśnicza. - Pożar jest cały czas nieopanowany - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Paweł Wolny, oficer prasowy KP PSP w Będzinie.