W Czeladzi płonie hala produkcyjna. Straż Miejska apeluje do mieszkańców, aby słuchali komunikatów służb. Trwa akcja gaśnicza. - Pożar jest cały czas nieopanowany - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Paweł Wolny, oficer prasowy KP PSP w Będzinie.

Pożar hali produkcyjno-magazynowej w Czeladzi
Pożar hali produkcyjno-magazynowej w Czeladzi

Straż Miejska w Czeladzi poinformowała we wtorek wieczorem, że pali się hala produkcyjna przy ul. Rzemieślniczej.

Służby informację o pożarze otrzymały przed godz. 20.

- Pożar jest cały czas nieopanowany. Na miejscu działa 20 zastępów staży pożarnej z terenu całego województwa - przekazał mł. asp. Paweł Wolny.

Strażak przekazał, że "orientacyjnie" powierzchnia objęta pożarem wynosi 15 m na 100 m.

"Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" - brzmi apel skierowany do mieszkańców.

