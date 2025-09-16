Potężny pożar w Czeladzi. Służby apelują do mieszkańców
W Czeladzi płonie hala produkcyjna. Straż Miejska apeluje do mieszkańców, aby słuchali komunikatów służb. Trwa akcja gaśnicza. - Pożar jest cały czas nieopanowany - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Paweł Wolny, oficer prasowy KP PSP w Będzinie.
Straż Miejska w Czeladzi poinformowała we wtorek wieczorem, że pali się hala produkcyjna przy ul. Rzemieślniczej.
Służby informację o pożarze otrzymały przed godz. 20.
- Pożar jest cały czas nieopanowany. Na miejscu działa 20 zastępów staży pożarnej z terenu całego województwa - przekazał mł. asp. Paweł Wolny.
Strażak przekazał, że "orientacyjnie" powierzchnia objęta pożarem wynosi 15 m na 100 m.
"Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" - brzmi apel skierowany do mieszkańców.
