Tragiczny pożar domu na Lubelszczyźnie. Nie żyje dwóch mężczyzn
Tragiczny finał akcji Straży Pożarnej w miejscowości Kuzawka na Lubelszczyźnie. W wyniku pożaru drewnianego domu zginęło dwóch mężczyzn. - Obiekt jest cały do rozbiórki - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl ogn. Wojciech Denicki z KM PSP w Białej Podlaskiej. Jak informują lokalne media, ofiary to ojciec i syn.
W nocy z piątku na sobotę, kilka minut po godzinie 3, służby ratunkowe otrzymały informacje o pożarze domu jednorodzinnego we wsi Kuzawka w gminie Terespol. Strażacy, którzy przybyli na miejsce zobaczyli stojący w płomieniach drewniany budynek.
Natychmiast podjęto działania gaśnicze, jednak akcja była wyjątkowo trudna ze względu na uszkodzenia konstrukcyjne budynku, które powstały w wyniku rozprzestrzeniania się ognia.
- Spaleniu uległ dom drewniany kryty blachą. Obiekt jest cały do rozbiórki. Oprócz płonącego domu na miejscu spalił się także samochód - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl. ogn. Wojciech Denicki z KM PSP w Białej Podlaskiej.
Pożar we wsi Kuzawka. Nie żyje dwóch mężczyzn
Pomimo zawalonego stropu, strażakom udało się wejść na środka domu, gdzie odnaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 81 i 52 lata.
Jak informuje Radio Lublin, to ojciec i syn. Pierwsza osoba została odnaleziona w jednym z pokoi, druga w kuchni.
Akcja gaśnicza trwała blisko 4 godziny. Brało w niej udział w sumie 9 zastępów straży pożarnej.
Na miejscu byli także ratownicy medyczni i policjanci. W związku z odnalezieniem dwóch ciał wezwano także prokuratora, który będzie nadzorował śledztwo ws. ustalenia przyczyn pożaru.