W nocy z piątku na sobotę, kilka minut po godzinie 3, służby ratunkowe otrzymały informacje o pożarze domu jednorodzinnego we wsi Kuzawka w gminie Terespol. Strażacy, którzy przybyli na miejsce zobaczyli stojący w płomieniach drewniany budynek.

Natychmiast podjęto działania gaśnicze, jednak akcja była wyjątkowo trudna ze względu na uszkodzenia konstrukcyjne budynku, które powstały w wyniku rozprzestrzeniania się ognia.

- Spaleniu uległ dom drewniany kryty blachą. Obiekt jest cały do rozbiórki. Oprócz płonącego domu na miejscu spalił się także samochód - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl. ogn. Wojciech Denicki z KM PSP w Białej Podlaskiej.

Pożar we wsi Kuzawka. Nie żyje dwóch mężczyzn

Pomimo zawalonego stropu, strażakom udało się wejść na środka domu, gdzie odnaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 81 i 52 lata.

Jak informuje Radio Lublin, to ojciec i syn. Pierwsza osoba została odnaleziona w jednym z pokoi, druga w kuchni.

Akcja gaśnicza trwała blisko 4 godziny. Brało w niej udział w sumie 9 zastępów straży pożarnej.

Na miejscu byli także ratownicy medyczni i policjanci. W związku z odnalezieniem dwóch ciał wezwano także prokuratora, który będzie nadzorował śledztwo ws. ustalenia przyczyn pożaru.

